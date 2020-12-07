Не только карантин: в Кабмине назвали причины снижения заболеваемости COVID-19

Премьер-министр Денис Шмыгаль сообщил, что за прошедшую неделю количество заболевших COVID-19 существенно уменьшилось. Он рассказал, что способствовало такой динамике.

Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.

Сегодня состоялось традиционное селекторное совещание под председательством главы государства Владимира Зеленского.

Указано, что с 30 ноября по 6 декабря было обнаружено 89 322 больных, а на позапрошлой неделе их было 96 936.

"Заболели на 7,6 тысячи человек меньше. При этом количество тестирований почти неизменно и колеблется в пределах 280-290 тысяч тестов еженедельно", - сказал Шмыгаль.

По его словам, на эти показатели повлияло введение карантина выходного дня, а также ужесточение штрафов за пребывание без масок в общественных местах и ​​транспорте.

Напомним, глава Госпотребслужбы Киева Олег Рубан заявил, что в столице не наблюдается снижение уровня госпитализации пациентов с коронавирусом. Карантин выходного дня не дал желаемого эффекта.

Как писало РБК-Украина, глава Минздрава Максим Степанов заявил, что в Украине снижается число госпитализированных пациентов с COVID-19. На прошлой неделе госпитализировали на полторы тысячи меньше больных, чем на позапрошлой.

Так, в Украине обнаружили 8 641 новый случай коронавирусной болезни COVID-19.