В Украине снижается число госпитализированных с COVID-19

В Украине снижается число госпитализированных пациентов с COVID-19. На прошлой неделе госпитализировали на полторы тысячи меньше, чем на позапрошлой неделе с 23 по 29 ноября.

Об этом в ходе брифинга рассказал министр здравоохранения Максим Степанов.

"Есть еще один показатель, который тоже для нас важнейший... На прошлой неделе у нас были госпитализированы 10 тыс. 100 человек. В отличие от позапрошлой недели, где были госпитализированы 11 тыс. 606 человек. То есть, на полторы тысячи меньше пациентов были госпитализированы в наши больницы", - отметил глава Минздрава.

По его словам, причиной положительной динамики стало выполнение противоэпидемических мероприятий.

"Это еще одно подтверждение того, что карантин выходного дня... сработал. И это мы видим по цифрам. Как по количеству заболевших, так и по количеству госпитализированных", - заявил Степанов.

Он отметил, что в Минздраве рассчитывали на снижение до 20% от количества заболевших, но такой максимальный эффект не получили.

Напомним, ранее глава комитета Верховной рады по вопросам здоровья нации Михаил Радуцкий заявил, что введение локдауна в Украине зависит от загруженности больничных коек. Когда в украинских больницах будет занято 35-40 тысяч больничных коек, правительству нужно ужесточать ограничения.

Как писало РБК-Украина ранее, на 1 декабря заполненность больничных коек для пациентов с коронавирусом превысила 50%. До этого пять дней она была менее 50%.