ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Промокоды
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Личный опыт Уикенд Дети Мнения

В Украине снижается число госпитализированных с COVID-19

Новина українською → Украина, Понедельник 07 декабря 2020 10:21
В Украине снижается число госпитализированных с COVID-19 Фото: врачи (Виталий Носач/РБК-Украина)
Автор: Юлия Струк

В Украине снижается число госпитализированных пациентов с COVID-19. На прошлой неделе госпитализировали на полторы тысячи меньше, чем на позапрошлой неделе с 23 по 29 ноября.

Об этом в ходе брифинга рассказал министр здравоохранения Максим Степанов.

"Есть еще один показатель, который тоже для нас важнейший... На прошлой неделе у нас были госпитализированы 10 тыс. 100 человек. В отличие от позапрошлой недели, где были госпитализированы 11 тыс. 606 человек. То есть, на полторы тысячи меньше пациентов были госпитализированы в наши больницы", - отметил глава Минздрава.

По его словам, причиной положительной динамики стало выполнение противоэпидемических мероприятий.

"Это еще одно подтверждение того, что карантин выходного дня... сработал. И это мы видим по цифрам. Как по количеству заболевших, так и по количеству госпитализированных", - заявил Степанов.

Он отметил, что в Минздраве рассчитывали на снижение до 20% от количества заболевших, но такой максимальный эффект не получили.

Напомним, ранее глава комитета Верховной рады по вопросам здоровья нации Михаил Радуцкий заявил, что введение локдауна в Украине зависит от загруженности больничных коек. Когда в украинских больницах будет занято 35-40 тысяч больничных коек, правительству нужно ужесточать ограничения.

Как писало РБК-Украина ранее, на 1 декабря заполненность больничных коек для пациентов с коронавирусом превысила 50%. До этого пять дней она была менее 50%.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Общество госпитализация Коронавирус Максим Степанов
NEWS
Кулеба рассказал, когда для Украины откроют границы ЕС
Милан Лелич, Анастасия Рокитна Кулеба рассказал, когда для Украины откроют границы ЕС
DAILY
Дмитрий Кулеба: Мы не останемся в конце мировой очереди на вакцину
Милан Леличполитический обозреватель РБК-Украина Дмитрий Кулеба: Мы не останемся в конце мировой очереди на вакцину