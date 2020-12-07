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В Украине 8641 новый случай коронавируса

Новина українською → Киев, Понедельник 07 декабря 2020 08:13
В Украине 8641 новый случай коронавируса Фото: люди в маске (РБК-Украина)
Автор: Анастасия Рокитна

В Украине обнаружили 8 641 новый случай коронавирусной болезни COVID-19. За минувшие сутки больше всего заражений зафиксировали в Киеве, Днепропетровской и Одесской областях.

Об этом сообщил на своей странице в Facebook министр здравоохранения Украины Максим Степанов.

В частности, за вчера сделали 33 502 тестов на коронавирус (в частности методом ПЦР - 27 881, методом ИФА - 5 621).

Кроме того, за минувшие сутки 145 человек умерли и 5123 - выздоровели. С начала пандемии в стране подтвердили 821 947 случаев COVID-19, из них 423 704 выздоровевших.

Ситуация с вирусом сложная в Киеве (+1526), Днепропетровской (+960), Одесской (+662), Киевской (+635) и Сумской (+477) областях.

Ранее главный санитарный врач Виктор Ляшко рассказал, что в 2021 году в Украине планируют вакцинировать от коронавируса половину населения. Это почти 21 миллион человек.

Также стали известны детали ужесточенного карантина в январе в Украине. В следующем месяце планируют закрыть школы, рестораны и фитнес-центры. При этом будут работать горнолыжные курорты и церкви.

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