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Не тільки карантин: у Кабміні назвали причини зниження захворюваності на COVID-19

Новость на русском → Україна, Понеділок 07 грудня 2020 13:22
Не тільки карантин: у Кабміні назвали причини зниження захворюваності на COVID-19 Фото: Денис Шмигаль (Віталій Носач/РБК-Україна)
Автор: Юлія Струк

Прем’єр-міністр Денис Шмигаль повідомив, що за минулий тиждень кількість тих, хто захворів на COVID-19, суттєво зменшилася. Він розповів, що сприяло такій динаміці.

Про це повідомляє прес-служба Офісу президента.

Сьогодні відбулася традиційна селекторна нарада під головуванням глави держави Володимира Зеленського.

Вказано, що з 30 листопада до 6 грудня було виявлено 89 322 хворих, а позаминулого тижня їх було 96 936.

"Захворіло на 7,6 тисячі людей менше. При цьому кількість тестувань майже незмінна й коливається в межах 280-290 тисяч тестів щотижня", - сказав Шмигаль.

За його словами, на ці показники вплинуло запровадження карантину вихідного дня, а також посилення штрафів за перебування без масок у громадських місцях і транспорті.

Нагадаємо, глава Держспоживслужби Києва Олег Рубан заявив, що в столиці не спостерігається зниження рівня госпіталізації пацієнтів з коронавірусом. Карантин вихідного дня не дав бажаного ефекту.

Як писало РБК-Україна, глава МОЗ Максим Степанов заявив, що в Україні знижується число госпіталізованих пацієнтів з COVID-19. Минулого тижня госпіталізували на півтори тисячі менше хворих, ніж позаминулого.

Так, в Україні виявили 8 641 новий випадок коронавірусної хвороби COVID-19.

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Не тільки карантин: у Кабміні назвали причини зниження захворюваності на COVID-19
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