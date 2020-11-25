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В Кабмине прогнозируют выход на плато по заболеваемости COVID в начале декабря

Новина українською → Украина, Среда 25 ноября 2020 13:42
В Кабмине прогнозируют выход на плато по заболеваемости COVID в начале декабря Фото: Денис Шмыгаль (Виталий Носач/РБК-Украина)
Автор: Юлия Струк

В Кабинете министров прогнозируют выход на плато по заболеваемости COVID-19 в начале декабря. Однако определенное улучшение ситуации наблюдается уже сегодня.

Об этом в ходе заседания правительства заявил премьер-министр Денис Шмыгаль.

Он подчеркнул, что улучшение произошло благодаря внедрению карантина выходного дня и уменьшению мобильности населения.

"Результатом всех этих мероприятий должен стать выход на плато по количеству заболевших в начале декабря. Определенное улучшение ситуации мы можем видеть уже сегодня", - сказал премьер.

По его словам, стабилизировалась количество больных, которые занимают койки.

"И по количеству занятых коек, и по количеству заболевших у нас фактически вторая неделя пошла, как стабилизировалась количество больных, которые занимают койко-места в больницах, на уровне 27-28 тысяч. Мы не движемся вверх, не пересекаем отметку в 30 тысяч. И это довольно положительный результат", - отметил Шмыгаль.

Напомним, ранее в Министерстве здравоохранения Украины допустили введение более жестких ограничений в Украине. Усиленный карантин могут ввести ввиду эпидемиологии и цифр роста.

В комментарии РБК-Украина эксперт сообщил, что пик коронавируса в Украине может быть в январе-феврале. В течение недели-двух будет мощная эпидемическая волна.

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