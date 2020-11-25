У Кабміні прогнозують вихід на плато по захворюваності COVID на початку грудня

У Кабінеті міністрів прогнозують вихід на плато по захворюваності COVID-19 на початку грудня. Однак певне покращення ситуації спостерігається уже сьогодні.

Про це у ході засідання уряду заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

Він підкреслив, що покращення відбулося завдяки запровадженню карантину вихідного дня та зменшенню мобільності населення.

"Результатом усіх цих заходів має стати вихід на плато за кількістю захворілих на початку грудня. Певне покращення ситуації ми можемо бачити вже сьогодні", - сказав прем'єр.

За його словами, стабілізувалася кількість хворих, які займають ліжкомісця.

"І за кількістю зайнятих ліжкомісць, і за кількістю захворілих у нас фактично другий тиждень пішов, як стабілізувалася кількість хворих, які займають ліжкомісця у лікарнях, на рівні 27-28 тисяч. Ми не рухаємося вгору, не перетинаємо відмітку у 30 тисяч. І це доволі позитивний результат", - зазначив Шмигаль.

Нагадаємо, раніше в Міністерстві охорони здоров'я України допустили введення більш жорстких обмежень в Україні. Посилений карантин можуть ввести через епідеміологію та цифри зростання.

У коментарі РБК-Україна експерт повідомив, що пік коронавірусу в Україні може бути в січні-лютому. Протягом тижня-двох буде потужна епідемічна хвиля.