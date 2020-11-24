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Эксперт рассказал, когда в Украине будет пик коронавируса

Новина українською → Киев, Вторник 24 ноября 2020 08:16
Эксперт рассказал, когда в Украине будет пик коронавируса Фото: люди в масках (РБК-Украина)
Автор: Ульяна Безпалько, Анастасия Рокитна

Украина находится только в начале подъема заболеваемости коронавирусом. В течение недели-двух будет мощная эпидемическая волна.

Об этом заявил в комментарии РБК-Украина руководитель программ здравоохранения ЮНИСЕФ в Украине Андрей Славуцкий, говорится в материале "Большие надежды: когда в мире закончится эпидемия коронавируса".

По его словам, эпидемическая волна будет настолько мощной, что никакая система, тем более в Украине, справиться с ней не сможет. Славуцкий сообщил о четырех уровнях жесткого карантина, который уже нужно вводить.

"Скорее всего, с этим эпидемическим ростом, если ничего не делать, пика мы достигнем в январе-феврале. Потом заболеваемость должна пойти на спад, надеемся, к марту-апрелю. Но если будут очень эффективные противоэпидемические мероприятия, то эту волну можно сбить уже в декабре", - сказал Славуцкий.

Напомним, министр здравоохранения Максим Степанов назвал главное условие введения в Украине полного локдауна или жесткого карантина. Ограничения ужесточат в случае коллапса медицинской системы.

До этого Степанов говорил, что Минздрав потребует ввода полного локдауна в Украине при ежедневном обнаружении 30 тысяч больных.

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Эксперт рассказал, когда в Украине будет пик коронавируса
Ульяна Безпалько, Анастасия Рокитна Эксперт рассказал, когда в Украине будет пик коронавируса
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Большие надежды: когда в мире закончится эпидемия коронавируса
Ульяна Безпалькокорреспондент РБК-Украина Большие надежды: когда в мире закончится эпидемия коронавируса