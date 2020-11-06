Степанов опроверг введение в Украине "черной" зоны карантина

В Министерстве здравоохранения опровергли введение в стране "черной" зоны карантина. Эту информацию назвали фейком.

Об этом заявил на брифинге министр здравоохранения Максим Степанов.

Степанов заявил, что этот вопрос даже не обсуждался.

"Меня удивляет, с какой скоростью в нашей стране распространяются фейки. Такое не обсуждалось, никаких "черных" зон никто не предлагал вводить", - сказал он.

Глава Госпотребслужбы Киева Олег Рубан в комментарии РБК-Украина рассказал, что по поводу "черных" зон ведется дискуссия, это один из вариантов внедрения кратковременных локдаунов.

Отметим, премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что правительство пока не собирается вводить локдаун. Впрочем, ухудшение ситуации с коронавирусом заставит власть прибегнуть к более жестоким ограничениям.

Тем временем, Министерство здравоохранения предлагает Кабинету министров усилить карантин в Украине. В частности, речь идет об ограничениях для зон питания, развлекательных зон в ТРЦ.