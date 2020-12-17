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Первые партии вакцины от COVID-19 нужно получить в январе, - Зеленский

Новина українською → Киев, Четверг 17 декабря 2020 12:25
Первые партии вакцины от COVID-19 нужно получить в январе, - Зеленский Фото: Владимир Зеленский (РБК-Украина)
Автор: Игорь Литвиненко

Президент Владимир Зеленский считает необходимым, чтобы Украина получила первые партии вакцины в январе. Пока Украина не входит в перечень 92 стран программы COVAX, которые приоритетно получат вакцины.

Об этом Зеленский заявил во время дипломатической конференции "Стратегические приоритеты внешней политики Украины".

"Нам необходимо получить первые партии вакцины уже в начале следующего года - в январе, чтобы начать вакцинацию в Украине. К сожалению, мы пока не входим в приоритетные 92 страны, которые могут получить вакцину в январе-феврале. Но мы над этим очень сильно работаем", - сказал президент.

Он отметил, что вопрос обеспечения Украины лицензированной вакциной от COVID-19 является крайне важным.

"Над этой задачей работают руководство государств, дипломатический корпус и сотрудники украинских спецслужб. Информация о странах, где в ближайшее время может начаться вакцинация, и где может остаться избыток вакцин у нас есть", - добавил Зеленский.

Напомним, ранее министр здравоохранения Максим Степанов заявил, Украина ожидает поставки вакцины по программе COVAX в первом квартале 2021 года.

При этом вакцинацию в Украине рассчитывают начать уже в феврале. Сейчас идут переговоры о закупках вакцины.

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