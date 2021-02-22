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Будет в начале марта: COVAX изменил дату доставки вакцины Pfizer в Украину

Новина українською → Киев, Понедельник 22 февраля 2021 12:39
Будет в начале марта: COVAX изменил дату доставки вакцины Pfizer в Украину Фото: вакцина (РБК-Украина)
Автор: Андрей Козловский

Вакцина против COVID-19 американской компании Pfizer прибудет в Украину в начале марта. Поставки будут осуществляться по глобальному механизму COVAX.

Об этом заявил на пресс-конференции во время форума "Украина 30" заместитель председателя Офиса президента Кирилл Тимошенко.

"По инициативе COVAX мы получаем Pfizer. Это должно было произойти в конце февраля, но программа изменила дату доставки, и ожидаем сейчас в начале марта", - сказал он.

Напомним, ранее министр здравоохранения Максим Степанов заявлял, что 117 тысяч доз вакцины Pfizer будут доставлены в Украину в конце февраля.

Кроме того, Украина завершила переговоры об увеличении поставок в Украину американской вакцины NovaVax. В страну поступит 15 млн доз.

Также РБК-Украина писало, что вакцина от коронавируса компании AstraZeneca прибудет в Украину в ближайшие дни. Первая партия COVID-вакцины уже находится на прямом маршруте в Украину.

Первыми вакцину от COVID получат Житомирская, Киевская, Черниговская, Черкасская, Полтавская, Винницкая области и Киев.

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