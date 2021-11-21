Идет похолодание и мокрый снег: прогноз погоды на неделю

22 ноября

В понедельник большинство западных, восточные и часть южных областей охватят дожди. На остальной территории страны будет сухо и облачно с прояснениями. Температура воздуха днем будет колебаться от +6 до +13 градусов. Ночью термометры покажут от +3 до + 6.

23 ноября

Вторник будет облачным во всех регионах страны. В южных областях ожидаются дожди, а вот в Ивано-Франковской, Черновицкой, Днепропетровской, Кировоградской, Полтавской, Луганской, Харьковской и Донецкой областях возможен мокрый снег.

В западных, центральных и восточных областях ночью прогнозируют от 0 до -3 градусов, а на севере похолодает до -7. Днем на севере также возможны морозы до -2 градусов, а на остальной территории прогнозируют от 0 до +7.

24 ноября

В среду дожди и мокрый снег отступят. На территории областей будет облачно с прояснениями. Днем температура будет колебаться от -1 на севере до +6 на Западе и юге. Ночью синоптики прогнозируют от 0 до -7 градусов.

25 ноября

Четверг принесет в Украину незначительное потепление. Температура воздуха в областях будет колебаться от +2 до + 7 градусов. Ночью же ожидаются морозы от -1 до -4 градусов. Осадков синоптики не прогнозируют.

26 ноября

Перед выходными в Закарпатской, Львовской и Волынской областях возможны незначительные дожди. На остальной территории страны будет сухо и облачно с прояснениями. Днем температура воздуха будет колебаться от +2 до +10 градусов, ночью прогнозируют от +4 до -4 градусов.