Йде похолодання та мокрий сніг: прогноз погоди на тиждень

22 листопада

У понеділок більшість західних, східні та частину південних областей охоплять дощі. На решті території країни буде сухо та хмарно з проясненнями. Температура повітря вдень буде коливатися від +6 до +13 градусів. Вночі термометри покажуть від +3 до +6.

23 листопада

Вівторок буде хмарним у всіх регіонах країни. У південних областях очікуються дощі, а от в Івано-Франківській, Чернівецькій, Дніпропетровській, Кіровоградській, Полтавській, Луганській, Харківській та Донецькій областях можливий мокрий сніг.

У західних, центральних та східних областях вночі прогнозують від 0 до -3 градусів, а на півночі похолодає до -7. Вдень на півночі також можливі морози до -2 градусів, а на решті території прогнозують від 0 до +7.

24 листопада

У середу дощі та мокрий сніг відступлять. На території областей буде хмарно з проясненнями. Вдень температура коливатиметься від -1 на півночі до +6 на заході та півдні. Вночі синоптики прогнозують від 0 до -7 градусів.

25 листопада

Четвер принесе в Україну незначне потепління. Температура повітря в областях коливатиметься від +2 до +7 градусів. Вночі ж очікуються морози від -1 до -4 градусів. Опадів синоптики не прогнозують.

26 листопада

Перед вихідними у Закарпатській, Львівській та Волинській областях можливі незначні дощі. На решті території країни буде сухо та хмарно з проясненнями. Вдень температура повітря коливатиметься від +2 до +10 градусів, вночі прогнозують від +4 до -4 градусів.