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В Карпатах выпал метр снега

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Украина, Суббота 20 ноября 2021 13:01
В Карпатах выпал метр снега Фото: На горе Поп Иван выпало до 1 метра снега (dsns_telegram)
Автор: Александр Белоус

На горе Поп Иван Черногорский в Карпатах выпало до 1 метра снега. Температура снизилась до 5 градусов мороза.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Черногорский горный поисково-спасательный пост в Facebook.

"По состоянию на 11:45 20.11.2021 на г. Поп Иван Черногорский температура воздуха -5°С, ветер западный 8 м/с, ограниченная видимость до 50 м, на северных склонах наметы снега до 1 м", - говорится в сообщении.

Напомним, 20 ноября в Украине ожидается е потепление - днем до + 13 градусов. Однако в центральных, восточных и южных областях пройдут дожди, местами с мокрым снегом. На западе сегодня днем ожидается до +6 +11 градусов, ночью температура воздуха составит +2 +7.

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