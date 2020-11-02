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В Минздраве назвали число больных за сутки, при котором в Украине введут локдаун

Новина українською → Украина, Понедельник 02 ноября 2020 10:56
В Минздраве назвали число больных за сутки, при котором в Украине введут локдаун Фото: Максим Степанов (moz.gov.ua)
Автор: Юлия Струк

В Министерстве здравоохранения назвали суточное количество больных COVID-19, при котором в Украине введут локдаун. При 20 тысячах больных в стране на 100% заполнятся койкоместа.

Об этом заявил глава Минздрава Максим Степанов в эфире телеканала "1 + 1".

Таким образом, Минздрав снова повысил планку заболеваемости в сутки, при которой в стране возможен полный локдаун.

"Если мы дойдем до цифры 20 000 в сутки, мы будем иметь 100% заполненность койкомест вместе с мобильными госпиталями", - отметил министр.

Напомним, в конце октября в Министерстве здравоохранения Украины выступили против введения полного локдауна в стране. Степанов отмечал, что это повлияет на экономическую ситуацию в Украине.

По его словам, стратегия адаптивного карантина правильная.

Президент Владимир Зеленский сообщал, что жесткий карантин в Украине, так называемый локдаун, могут ввести в Украине, если ежедневно будут подтверждать 15 тысяч новых случаев коронавируса.

До этого глава государства говорил, что вопрос о введении строго карантина не рассматривается.

В Минздраве подчеркнули, что введение локдауна рассматривают только как резервный вариант.

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