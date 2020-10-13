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В ЕС определили критерии для закрытия границ

Автор: Игорь Литвиненко

Совет Европы одобрил рекомендации о координации мер по ограничению свободного передвижения. Рекомендации содержат распределение стран на зоны в соответствии с эпидемиологической ситуацией.

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Об этом сообщили в пресс-службе Совета Европы.

Так, страны-члены ЕС еженедельно должны предоставлять данные по трем критериям:

  • количество новых зарегистрированных случаев на 100 тысяч населения за последние 14 дней;
  • количество тестов на 100 тысяч населения, проведенных за последнюю неделю;
  • процент положительных тестов, проведенных за последнюю неделю.

В зависимости от результатов все страны будут распределены на четыре зоны:

  • "зеленая" - показатель новых случаев за 14 дней ниже 25, а частота положительных результатов теста ниже 4%;
  • "оранжевая" - показатель новых случаев за 14 дней ниже 50, но процент положительных результатов тестов составляет 4% или выше, или если показатель новых случаев за 14 дней составляет от 25 до 150, а процент положительных результатов тестов ниже 4%;
  • "красная" - показатель новых случаев за 14 дней составляет 50 или выше, а уровень позитивности тестирования составляет 4% или выше, или если показатель новых случаев за 14 дней превышает 150.
  • "серая" - информации недостаточно или показатель тестирования ниже 300.

Страны-члены ЕС не должны ограничивать передвижение в или из регионов "зеленой" зоны. Для путешествующих из стран "оранжевой" или "красной" зон рекомендуют вводить ограничения в виде прохождения карантина или проведение тестирования на COVID-19 до или после прибытия.

"Рекомендация Совета не является юридически обязательным документом. Власти стран-членов остаются ответственными за выполнение содержания рекомендации", - добавили в Совете Европы.

Напомним, ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что ЕС не намерен вводить общий карантин.

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