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ЕС не намерен вводить общий карантин и закрывать границы

Новина українською → Понедельник 12 октября 2020 15:59
ЕС не намерен вводить общий карантин и закрывать границы Фото: Урсула фон дер Ляйен (flickr com european_parliament)
Автор: Андрей Козловский

Евросоюз не намерен вводить общий карантин. Еврокомиссия разработала единую систему классификации регионов Евросоюза в зависимости от уровня пандемии с едиными правилами перемещений.

Об этом заявила глава ЕК Урсула фон дер Ляйен в распространенном в понедельник видеообращении.

Также ЕС не будет закрывать границы.

"Еврокомиссия разработала систему цветовых кодов для регионов, которая разделит все регионы ЕС на красную, оранжевую (желтую) и зеленую зоны риска. Система основана на общих критериях и общих требованиях и позволит упростить движение через границы, чтобы избежать их закрытия и введения общего карантина", - заявила она.

Напомним, в Чехии с понедельника, 12 октября, вступили в силу новые ограничения в связи с ростом заболеваемости коронавирусом.

Кроме того, из-за ухудшения ситуации с коронавирусом Италия готовится усилить карантин.

Также РБК-Украина писало, что из-за неблагоприятной ситуации с коронавирусом в Польше ввели тотальный масочный режим.

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