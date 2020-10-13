В ЄС визначили критерії для закриття кордонів

Рада Європи схвалила рекомендації про координацію заходів щодо обмеження вільного пересування. Рекомендації містять розподіл країн на зони відповідно до епідеміологічної ситуації.
Про це повідомили в прес-службі Ради Європи.
Так, країни-члени ЄС щотижня повинні надавати дані по трьох критеріям:
В залежності від результатів всі країни будуть розподілені на чотири зони:
Країни-члени ЄС не повинні обмежувати пересування або з регіонів "зеленої" зони. Для подорожуючих з країн "помаранчевої" або "червоної" зон рекомендують вводити обмеження у вигляді проходження карантину або проведення тестування на COVID-19 до або після прибуття.
"Рекомендація Ради не є юридично обов'язковим документом. Влади країн-членів залишаються відповідальними за виконання змісту рекомендації", - додали в Раді Європи.
Нагадаємо, раніше глава Єврокомісії Урсула фон дер Ляйєн заявила, що ЄС не має наміру вводити загальний карантин.