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Дуда назвал главное условие прекращения войны на Донбассе

Автор: Надежда Собенко

Главным условием прекращения войны на Донбассе является получение Украиной полного контроля над своими законными границами. Нельзя допускать, чтобы в центре Европы сохранялся многолетний замороженный конфликт.

Об этом в совместном с президентом Украины Владимиром Зеленским интервью украинским и польским СМИ заявил президент Польши Анджей Дуда.

"Война закончится тогда, когда Украина вернет полный контроль над своими законными границами - в Крыму, Донецкой и Луганской областях. Это условие, и этого должно требовать все международное сообщество", - сказал он.

Дуда отметил, что, по мнению многих экспертов, атака Российской Федерации на Украину состоялась для того, чтобы помешать ее вступлению в НАТО и ЕС.

Президент Польши также подчеркнул, что нельзя допускать, чтобы в центре Европы сохранялся многолетний замороженный конфликт, ведь он может разгореться снова.

"Надо очень твердо задавать вопросы. Эта агрессия должна быть завершена. А международно признанные государственные границы Украины должны быть возвращены", - сказал он.

В свою очередь президент Украины Владимир Зеленский поблагодарил Дуду за то, что Польша поднимает вопрос деоккупации Донбасса и Крыма на всех важных международных площадках.

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"Польская Республика, несмотря на то, что не является членом нормандской четверки, где обсуждается вопрос окончания войны на Донбассе, всегда нас поддерживает. Я благодарен президенту лично и всему польскому народу за неизменную позицию о непризнании аннексии Крыма. Это очень важно", - сказал он.

Напомним, Анджей Дуда в субботу, 11 октября, прибыл с рабочим визитом прибыл в Украину, а 13 октября встретился с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Во время визита Дуда выступил за продление "крымских" санкций против России.

Также сообщалось, что президенты Украины и Польши выступили с совместным заявлением.

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Новости Украины Владимир ЗеленскийДонбассАнджей Дуда