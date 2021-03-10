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После ДТП в Польше в больницах остаются 22 украинца

Автор: Инна Собора

По состоянию на 7 утра 10 марта, по информации Министерства иностранных дел Украины, в лечебных заведениях Польши находится 22 человека. Из них два человека в тяжелом состоянии.

Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС.

Как известно, 6 марта вблизи пограничного пункта пропуска "Корчова-Краковец" автобус "Познань-Херсон" попал в ДТП, в результате чего погибло 5 человек, а 35 человек попали в больницы. Всего в автобусе было 57 украинцев.

При содействии консулов 24 человека уже отправили в Украину.

Напомним, вечером 9 марта сообщалось, что в Польше в медицинских учреждениях находятся 24 украинца.

Как сообщалось, причиной дорожно-транспортного происшествия с украинским автобусом в Польше могло стать то, что водитель не справился с управлением. Вероятной причиной аварии стал неудачный маневр при вождении, когда водитель решил съехать на место стоянки и отдыха. Автобус ехал с допустимой для того участка автомагистрали скоростью, однако она была слишком высокой для запланированного поворота направо.

Водителю уже предъявили обвинение, ему грозит до восьми лет лишения свободы.

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