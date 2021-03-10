После ДТП в Польше в больницах остаются 22 украинца

По состоянию на 7 утра 10 марта, по информации Министерства иностранных дел Украины, в лечебных заведениях Польши находится 22 человека. Из них два человека в тяжелом состоянии.

Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС.

Как известно, 6 марта вблизи пограничного пункта пропуска "Корчова-Краковец" автобус "Познань-Херсон" попал в ДТП, в результате чего погибло 5 человек, а 35 человек попали в больницы. Всего в автобусе было 57 украинцев. При содействии консулов 24 человека уже отправили в Украину.