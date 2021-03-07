ДТП с украинским автобусом в Польше: водителю предъявили обвинения
В Польше предъявили обвинения водителю автобуса с украинцами, который попал в смертельное ДТП. Ему грозит до восьми лет лишения свободы.
Об этом сообщает Польское агентство печати со ссылкой на комментарий в правоохранительных органах.
Представительница окружной прокуратуры в городе Пшемысль Беата Стажецкая рассказала, что 48-летнему украинскому водителю Владимиру К. сообщили об обвинениях в неумышленном совершении аварии на наземном транспорте.
Сейчас он в больнице, где его допросили. Владимир заявил, что не помнит ситуацию с ДТП и находится в плохом эмоциональном состоянии. Прокуроры дали предписание не покидать ему территорию Польши. Ему оставили паспорт и будут посещать его с целью контроля каждый день.
Также в качестве свидетеля был опрошен второй водитель, 35-летний Степан К., который не управлял автобусом в момент ДТП. Результаты следственных мероприятий с ним пока неизвестны.
По предварительным данным следствия, вероятной причиной аварии стал неудачный маневр при вождении, когда водитель решил съехать на место стоянки и отдыха. По словам Стажецкой, автобус ехал с разрешенной для того участка автомагистрали скоростью, однако она была слишком высокой для запланированного поворота направо.
Напомним, в ночь на 6 марта в Польше съехал в кювет и перевернулся автобус с украинцами. В результате ДТП погибли 5 граждан, еще одного удалось реанимировать в больнице. Всего в автобусе находились 57 человек.
Известно, что перед аварией водитель автобуса резко начал снижать скорость. За несколько секунд до ДТП скорость упала до 45 км в час.