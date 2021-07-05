ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Личный опыт Уикенд Дети Мнения

В Украину возвращается знойная жара без дождей: названа дата

Новина українською →
Киев, Понедельник 05 июля 2021 13:16
В Украину возвращается знойная жара без дождей: названа дата Фото: в Украину возвращается жара (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Анастасия Рокитна

В Украину вернется знойная жара с 8 июля. На территорию страны распространит свое влияние антициклон CORNELIEKE.

Об этом сообщает пресс-служба УкрГидрометцентра.

С четверга циклон понемногу будет покидать юг Украины, но распространится антициклон CORNELIEKE.

Синоптики отметили, что погода изменит свой характер - станет жарче и осадки прекратятся по всем областям. В конце недели дневные максимумы температуры в Украине составят +28+33.

УкрГидрометцентр объяснил грозовые дожди в Украине, в стране сейчас действует циклон и это атмосферное образование способствует неустойчивой погоде с кратковременными дождями и грозами во многих областях страны.

Наибольшим образом подвергаются его влиянию южные и центральные области. В частности в Одесской области за прошедшие сутки выпало аж 72 мм осадков.

Напомним, синоптики назвали дату, когда грозовые дожди покинут Украину.

На сегодня синоптики прогнозируют шквальный ветер и град.

Читайте РБК-Украина в Google News
Погода в Украине жара
NEWS
Киев отменяет бумажные билеты в транспорте: как заплатить за проезд
Киев отменяет бумажные билеты в транспорте: как заплатить за проезд
DAILY
Неравенство вакцин. Когда и на каких условиях привитые украинцы смогут ездить в ЕС
Ульяна Безпалькокорреспондент РБК-Украина Неравенство вакцин. Когда и на каких условиях привитые украинцы смогут ездить в ЕС