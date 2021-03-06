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Донецкая область осталась без тепла из-за долгов

Новина українською → Киев, Суббота 06 марта 2021 16:44
Донецкая область осталась без тепла из-за долгов Фото: отопление (РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Левицкий

Компания "Донецкоблгаз" в субботу, 6 марта, прекратила поставки газа на объекты "Донецктеплокоммунэнерго". Причиной такого решения назвали большую задолженность перед "Нафтогазом".

Об этом говорится в заявлении на сайте компании "Донецкоблгаз".

Как отметили в облгазе, компания "Донецктеплокоммунэнерго" наносит государству ежесуточные убытки от несанкционированного потребления газа в размере 150 млн гривен в месяц.

"Поэтому по законодательству ПАТ "Донецкоблгаз" с субботы обязано прекратить газоснабжение объектов ОКП "Донецктеплокоммунэнерго" согласно предписаниям Кодекса ГРС", - заявили в компании.

Местное агентство 6262 сообщило, что в Славянске перестали работать котельные из-за прекращения поставок газа. Такая же ситуация, как пишет агентство, сложилась и в городах Лиман, Краматорск, Дружковка и Константиновка. Местные власти пытаются восстановить газоснабжение.

Кроме того, группа "Нафтогаз" на своей странице в Facebook призвала "Донецкоблгаз" восстановить газоснабжение на объекты "Донецктеплокоммунэнерго". В компании подчеркнули, что задолженность есть и в других областях, но такие ситуации решаются в соответствии с "Меморандумом о взаимопонимании".

"Группа "Нафтогаз" призывает "Донецкоблгаз" прекратить нарушение меморандума, воспользоваться опытом других регионов и возобновить поставки газа объектам "Донецктеплокоммунэнерго" и, соответственно, подачи тепла потребителям", - заявили в "Нафтогазе".

Напомним, недавно в Украине оштрафовали шестерых поставщиков газа. Общий размер наложенных штрафов составил полмиллиона гривен.

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