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В День ВСУ на Донбассе сохранялась "тишина"

Новина українською → Понедельник 07 декабря 2020 07:37
В День ВСУ на Донбассе сохранялась "тишина" Фото: ситуация на Донбассе (flickr.com/ministryofdefenceua)
Автор: Инна Собора

В течение минувших суток, 6 декабря, на участках ответственности украинских подразделений наблюдалась тишина. Ни один военнослужащий не пострадал.

Об этом сообщили в пресс-центре штаба операции Объединенных сил.

С начала текущих суток, 7 декабря, в районах ответственности украинских подразделений нарушений режима прекращения огня также не зафиксировано. По всей линии разграничения наблюдается тишина.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что на Донбассе продолжается самое продолжительное перемирие. За это время количество обстрелов снизилось в пять раз, а боевые потери - в десять.

Напомним, главнокомандующий ВСУ Руслан Хомчак заявлял, что Вооруженные силы Украины готовятся к наступлению на Донбассе. И пойдут к нему в случае такого приказа. Военнослужащие готовятся к наступлению в урбанизованой местности.

РБК-Украина писало, что на Донбассе сейчас около трех тысяч кадровых российских военных.

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