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Хомчак назвал число кадровых российских военных на Донбассе

Новина українською → Воскресенье 06 декабря 2020 23:56
Хомчак назвал число кадровых российских военных на Донбассе Фото: Руслан Хомчак (РБК-Украина)
Автор: Инна Собора

На Донбассе сейчас около трех тысяч кадровых российских военных. Это офицеры, котрые помагают местным командирам.

Об этом заявил главнокомандующий ВСУ Руслан Хомчак в интервью "Фактам".

Он отметил, что такими данными владеет украинская разведка.

"По данным разведки, не больше трех тысяч. Это офицеры-инструкторы и офицеры, помогающие местным командирам. Самый высший чин, который нам известен, - генерал-майор Вооруженных сил России Якубов", - сказал Хомчак.

Ранее сообщалось, что по данным украинской разведки, численность войск боевиков на Донбассе составляет около 35,5 тысячи человек. Укомплектованность боевиков составляет до 80 процентов.

Напомним, у президента РФ Владимир Путина ранее подтвердили влияние на боевиков на Донбассе. В Кремле заявили, что располагают определенным влиянием на "самопровозглашенные республики".

РБК-Украина писало, что из РФ продолжают поставлять на Донбасс вооружение и военную технику.

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