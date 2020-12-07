В День ЗСУ на Донбасі зберігалася "тиша"

Протягом минулої доби, 6 грудня, на ділянках відповідальності українських підрозділів спостерігалася тиша. Жодний військовослужбовець не постраждав.

Про це повідомили у прес-центрі штабу операції Об'єднаних сил.

Від початку поточної доби, 7 грудня, у районах відповідальності українських підрозділів порушень режиму припинення вогню також не зафіксовано. По всій лінії розмежування спостерігається тиша.

Раніше президент України Володимир Зеленський заявив, що на Донбасі триває найтриваліше перемир'я. За цей час кількість обстрілів знизилася в п'ять разів, а бойові втрати - в десять.

Нагадаємо, головнокомандуючий ЗСУ Руслан Хомчак заявляв, що Збройні сили України готуються до наступу на Донбасі. І підуть до нього у разі такого наказу. Військовослужбовці готуються до наступу в урбанізованій місцевості.

РБК-Україна писало, що на Донбасі зараз близько трьох тисяч кадрових російських військових.