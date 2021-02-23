Дело "ПриватБанка": трем экс-чиновникам соощили о подозрении

Сообщение о подозрении согласовали 22 февраля, отметили в прокуратуре. Экс-чиновников обвиняют в растрате чужого имущества путем злоупотребления служебным положением, совершенном по предварительному сговору группой лиц, в особо крупных размерах, и в служебном подлоге (ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 28 ч.ч. 1, 2 ст. 366 УК Украины).

В частности, сообщено о подозрении бывшему первому заместителю председателя правления "ПриватБанка", который в понедельник пытался покинуть Украину на частном самолете в направлении Вены.

"Благодаря усилиям правоохранителей самолет совершил посадку в аэропорту" Борисполь ", где экс-чиновника задержали", - говорится в сообщении.

Согласно выводам следствия, в декабре 2016 года трое бывших чиновников банка, осознавая, что "ПриватБанк", с учетом позиции владельцев его существенного участия, в ближайшее время будет признан неплатежеспособным и перейдет под контроль государства, и понимая, что в связи с этим с 19 декабря 2016 они потеряют контроль над денежными средствами банка, подготовили и реализовали "преступный план растраты денежных средств финучреждения".

Сообщается, что план состоял в противоправном начислении и выплате дополнительного вознаграждения - индексированной комиссии в связи с ростом курса гривны к доллару США в пользу связанного с банком юридического лица по имеющимся депозитным договорам с ним. При этом выплата такой комиссии по этими депозитным договорам и дополнительным соглашениям к ним не предусматривалась.

Кроме этого, начисление и выплата вознаграждения были запланированы в нарушение требований статьи 52 Закона Украины "О банках и банковской деятельности", которым установлено, что сделки, которые осуществляются со связанными с банком лицами, не могут предусматривать условий, которые не являются текущими рыночными условиями.

Как сообщает ОГП, для прикрытия растраты денежных средств "ПриватБанка" трое экс-чиновников решили придать этим банковским операциям вида законных, ссылаясь на якобы заранее принято и согласовано решение кредитного комитета банка от 2014 года. По данным следствия, на самом деле решение было поддельное "задним числом". Также экс-чиновники сослались на решение кредитного комитета банка от 16 декабря 2016 года, которыми якобы принято решение о применении начисления и выплаты индексированной комиссии по депозитам в пользу связанного с банком юридического лица в рамках распоряжения "О реализации нового депозита с выплатой вознаграждения в связи с ростом курса гривны к доллару США" от 2013 года.

Таким образом, подозреваемые нанесли убытки в сумме 136 млн гривен.