Дело ПриватБанка: в "Борисполе" посадили самолет, проходит спецоперация

По словам собеседника, проходит секретная операция правоохранительных органов Украины, которая может быть связана с делом "ПриватБанка". Он также отметил, что люди, которые летели на этом борту, на выходят из самолета.

По данным источников, опрошенных РБК-Украина, на борту мог находиться бывший первый заместитель главы правления "ПриватБанка". В частности, до национализации банка такую должность занимали Олег Гороховский и Владимир Яценко.

Еще один собеседник издания подтвердил, что на борту находится бывший первый зампред правления банка Владимир Яценко.