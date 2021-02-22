Справа ПриватБанку: в "Борисполі" посадили літак, проходить спецоперація

За словами співрозмовника, проходить секретна операція правоохоронних органів України, яка може бути пов'язана зі справою "ПриватБанку". Він також зазначив, що люди, які летіли на цьому борту, не виходять з літака.

За даними джерел, опитаних РБК-Україна, на борту міг знаходитися колишній перший заступник голови правління "ПриватБанку". Зокрема, до націоналізації банку таку посаду займали Олег Гороховський та Володимир Яценко.

Ще один співрозмовник видання підтвердив, що на борту знаходиться колишній перший заступник голови правління банку Володимир Яценко.