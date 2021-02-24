COVID-вакцину сегодня доставят в большинство регионов Украины, кроме двух
В Украине большинство областей получат вакцину от коронавируса сегодня, 24 февраля. Лишь в двух областях доставка завершится уже в четверг.
Об этом рассказала директор госпредприятия "Укрмедснаб" Оксана Маринчук в эфире телеканала "Украина 24".
Она отметила, что уже в четверг вакцину получат в отдаленных регионах Закарпатья и Ивано-Франковская область.
"Сегодня мы полностью закрываем всю Украину, как говорило руководство Минздрава. Но самые отдаленные уголки Закарпатья и Ивано-Франковская область получат вакцину завтра", - сказала Маринчук.
Ранее сообщалось, что в Винницкой области началась вакцинация от коронавируса. В область доставили первую партию вакцины AstraZeneca в количестве 17,8 тысяч доз.
Также сообщалось, что вакцинация от COVID началась уже и в Киевской области. Первой в этом регионе прививку получила врач в Броварах.
В то же время известно, что в Киеве еще не начали вакцинацию от COVID. По состоянию на 15:00 вакцину для столичных медиков еще не передали.