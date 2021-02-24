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COVID-вакцину сегодня доставят в большинство регионов Украины, кроме двух

Новина українською → Украина, Среда 24 февраля 2021 16:30
COVID-вакцину сегодня доставят в большинство регионов Украины, кроме двух Фото: доставка вакцины от коронавируса (koda.gov.ua)
Автор: Роман Тверденко

В Украине большинство областей получат вакцину от коронавируса сегодня, 24 февраля. Лишь в двух областях доставка завершится уже в четверг.

Об этом рассказала директор госпредприятия "Укрмедснаб" Оксана Маринчук в эфире телеканала "Украина 24".

Она отметила, что уже в четверг вакцину получат в отдаленных регионах Закарпатья и Ивано-Франковская область.

"Сегодня мы полностью закрываем всю Украину, как говорило руководство Минздрава. Но самые отдаленные уголки Закарпатья и Ивано-Франковская область получат вакцину завтра", - сказала Маринчук.

Ранее сообщалось, что в Винницкой области началась вакцинация от коронавируса. В область доставили первую партию вакцины AstraZeneca в количестве 17,8 тысяч доз.

Также сообщалось, что вакцинация от COVID началась уже и в Киевской области. Первой в этом регионе прививку получила врач в Броварах.

В то же время известно, что в Киеве еще не начали вакцинацию от COVID. По состоянию на 15:00 вакцину для столичных медиков еще не передали.

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