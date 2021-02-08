UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети

COVID-вакцинация в Украине может стать обязательной: для кого

Автор: РБК-Украина

Вакцинация от COVID в Украине может стать обязательной для некоторых категорий людей. Кабинет министров должен подготовить соответствующий список профессий.

Об этом на форуме "Украина 30. Коронавирус: вызовы и ответы" заявил президент Владимир Зеленский.

Популярные новости
Движение поездов задерживается более чем на два часа: УЗ назвала причину 06 февраля 2021
Пока добровольно: Зеленский рассказал, кто не имеет права отказаться от вакцины 08 февраля 2021
Непогода в Украине: украинцев просят завтра не выходить из дома 07 февраля 2021
На Украину надвигаются снегопады и морозы: какие области под угрозой 05 февраля 2021
В Украине отменили трудовые книжки. Что нужно знать 05 февраля 2021
До 20 см снега в Киеве и сильные морозы: синоптики назвали дату нового похолодания 06 февраля 2021
В Украине запускают автоматическое начисление пенсий 05 февраля 2021
Тупицкий работает дистанционно с документами, - КСУ 05 февраля 2021
В Ивано-Франковской области ужесточили карантин из-за всплеска COVID-19 04 февраля 2021
Минздрав о прививках переболевших COVID-19: если не будет противопоказаний 04 февраля 2021

Для кого вакцинация будет обязательной

Зеленский считает, что обязательно вакцинировать следует тех, кто работает на государство.

"Я считаю, что люди, которые работают на государство, получают от государства средства и имеют постоянные контакты, - они не имеют права отказаться от вакцинации. Кроме тех, у которых аллергия и которым просто невозможно сделать прививку", - заявил президент.

Должен появиться список профессий

Он также отметил, что обязательно нужно вакцинировать тех, кто работает в школах, университетах и больницах.

"Я считаю, что Кабмин должен разработать такую программу. Будет список профессий… я считаю так будет правильно", - отметил Зеленский и добавил, что власти будут регулировать процесс вакцинации, а все механизмы будут представлены обществу.

Учителя и медики не имеют права отказаться от вакцинации

Президент считает, что обязательная вакцинация должна касаться учителей.

"Дети переносят COVID-19 достаточно легко, но они приносят его домой. Это сложности. Поэтому, я считаю, что учитель не имеет право отказаться от вакцинирования", - подчеркнул он.

То же самое касается и медиков, которые работают с COVID-больными.

"Нельзя не вакцинироваться. В противном случае человеку нужно выбрать другой формат и работать в другой больнице, не с COVID-больными, потому что это большая угроза", - сказал Зеленский.

Что с негосударственным сектором

По мнению Зеленского, обязать вакцинироваться тех, кто связан с частными структурами, будет сложнее. Для этого следует наладить коммуникацию с бизнесом и, например, с частными школами.

Вопрос в том, что из-за не вакцинированного могут погибнуть другие

Президент согласился с тем, что украинцы быстро устают от ограничений.

"Штрафы есть, но мы же не будем бить людей. Информационно мы должны работать, чтобы люди осознавали угрозу … Это как в случае с человеком, который пьяный едет за рулем. Вопрос не в том, что он может погибнуть. Вопрос в том, что из-за него могут погибнуть другие люди", - добавил Зеленский.

Напомним, ранее Зеленский заявлял, что в Украине будут снимать ограничения для тех, кто привился от COVID.

Также сообщалось, что Зеленский готов "личным примером" показать безопасность вакцины от коронавируса.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Владимир ЗеленскийвакцинацияCOVID-19
Читайте также
Пока добровольно: Зеленский рассказал, кто не имеет права отказаться от вакцины
Прогноз погоды