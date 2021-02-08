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COVID-вакцинація в Україні може стати обов'язковою для кого

Автор: РБК-Україна

Вакцинація від COVID в Україні може стати обов'язковою для деяких категорій осіб. Кабінет міністрів має підготувати відповідний список професій.

Про це на форумі "Україна 30. Коронавірус: виклики та відповіді" заявив президент Володимир Зеленський.

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Для кого вакцинація буде обов'язковою

Зеленський вважає, що обов'язково слід вакцинувати тих, хто працює на державу.

"Я вважаю, що люди, які працюють на державу, отримують від держави кошти і мають постійні контакти - вони не мають права відмовитися від вакцинації. Крім тих, у яких алергія і яким просто неможливо зробити щеплення", - заявив президент.

Має з'явитися список професій

Він також зазначив, що обов'язково треба вакцинувати тих, хто працює в школах, університетах і лікарнях.

"Я вважаю, що Кабмін має розробити таку програму. Буде список професій... я вважаю так буде правильно", - зауважив Зеленський і додав, що влада регулюватиме процес вакцинації, а всі механізми будуть представлені суспільству.

Вчителі і медики не мають права відмовитися від вакцинації

Президент вважає, що обов'язкова вакцинація має стосуватися вчителів.

"Діти переносять COVID-19 досить легко, але вони приносять його додому. Це складності. Тому, я вважаю, що вчитель не має права відмовитися від вакцинації", - підкреслив він.

Те ж саме стосується і медиків, які працюють з COVID-хворими.

"Не можна не вакцинуватися. В іншому випадку треба обрати інший формат і працювати в іншій лікарні, не з COVID-хворими, тому що це велика загроза", - сказав Зеленський.

Що з недержавним сектором

На думку Зеленського, зобов'язати вакцинуватися тих, хто пов'язаний з приватними структурами, буде складніше. Для цього слід налагодити комунікацію з бізнесом і, наприклад, з приватними школами.

Питання в тому, що через не вакцинованого можуть загинути інші

Президент погодився з тим, що українці швидко втомлюються від обмежень.

"Штрафи є, але ми ж не будемо бити людей. Інформаційно ми маємо працювати, щоб люди усвідомлювали загрозу ... Це як у випадку з людиною, яка напідпитку їде за кермом. Питання не в тому, що вона може загинути. Питання в тому, що через неї можуть загинути інші люди", - додав Зеленський.

Нагадаємо, раніше Зеленський заявляв, що в Україні будуть знімати обмеження для тих, хто прищепився від COVID.

Також повідомлялося, що Зеленський готовий "особистим прикладом" показати безпеку вакцини від коронавірусу.

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Новини України Володимир ЗеленськийвакцинаціяCOVID-19
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