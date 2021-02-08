COVID-вакцинація в Україні може стати обов'язковою для кого

Для кого вакцинація буде обов'язковою

Зеленський вважає, що обов'язково слід вакцинувати тих, хто працює на державу.

"Я вважаю, що люди, які працюють на державу, отримують від держави кошти і мають постійні контакти - вони не мають права відмовитися від вакцинації. Крім тих, у яких алергія і яким просто неможливо зробити щеплення", - заявив президент.

Має з'явитися список професій

Він також зазначив, що обов'язково треба вакцинувати тих, хто працює в школах, університетах і лікарнях.

"Я вважаю, що Кабмін має розробити таку програму. Буде список професій... я вважаю так буде правильно", - зауважив Зеленський і додав, що влада регулюватиме процес вакцинації, а всі механізми будуть представлені суспільству.

Вчителі і медики не мають права відмовитися від вакцинації

Президент вважає, що обов'язкова вакцинація має стосуватися вчителів.

"Діти переносять COVID-19 досить легко, але вони приносять його додому. Це складності. Тому, я вважаю, що вчитель не має права відмовитися від вакцинації", - підкреслив він.

Те ж саме стосується і медиків, які працюють з COVID-хворими.

"Не можна не вакцинуватися. В іншому випадку треба обрати інший формат і працювати в іншій лікарні, не з COVID-хворими, тому що це велика загроза", - сказав Зеленський.

Що з недержавним сектором

На думку Зеленського, зобов'язати вакцинуватися тих, хто пов'язаний з приватними структурами, буде складніше. Для цього слід налагодити комунікацію з бізнесом і, наприклад, з приватними школами.

Питання в тому, що через не вакцинованого можуть загинути інші

Президент погодився з тим, що українці швидко втомлюються від обмежень.

"Штрафи є, але ми ж не будемо бити людей. Інформаційно ми маємо працювати, щоб люди усвідомлювали загрозу ... Це як у випадку з людиною, яка напідпитку їде за кермом. Питання не в тому, що вона може загинути. Питання в тому, що через неї можуть загинути інші люди", - додав Зеленський.