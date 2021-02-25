COVID-вакцинация в Украине: как фиксируют данные о прививках

Данные о вакцинации людей от коронавируса в Украине будут вносить в единую электронную систему. Это даст возможность в будущем распечатать для пациентов паспорт вакцинации.

Он отметил, что в электронную карточку пациента будут вносить данные о вакцинации против коронавируса после получения второй дозы препарата. При этом, после вакцинации человеку сразу не будут выдавать бумажные справки.

"После вакцинации человека вносят в единую электронную систему. Это дает ему возможность в будущем распечатать паспорт вакцинации. После того, как человек получит два укола, в электронной карточке пациента будет зафиксировано, что он был привит от COVID-19. Тогда любой врач, который сможет зайти в его электронную карточку, увидит эту информацию: что человек такого-то числа получил такую-то прививку", - сказал Животенюк.