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Стало известно, какие документы нужны при вакцинации от COVID

Новина українською → Киев, Четверг 25 февраля 2021 18:02
Стало известно, какие документы нужны при вакцинации от COVID Фото: вакцинация от COVID (koda.gov.ua)
Автор: Ульяна Безпалько

При вакцинации от COVID в Украине нужно при себе иметь паспорт и идентификационный код. Последний нужен, если нет подписанной декларации с семейным врачом.

Об этом РБК-Украина рассказал региональный координатор по вакцинации в Киеве, начальник отдела первичной медико-санитарной помощи департамента здравоохранения КГГА Василий Животенюк.

Отметим, на первом этапе вакцинации в Украине прививки получают медики.

"Если у медицинского сотрудника есть декларация с семейным врачом, то если он назовет свое имя, врач сможет его найти в системе. Но мы просим, чтобы все же был при себе паспорт, чтобы не было никаких сбоев", - отметил Животенюк.

Если же декларации с семейным врачом нет, тогда обязательно нужны паспорт и идентификационный код.

"Без этого никак не внесут в электронную систему, процесс внесения займет примерно 15-20 минут", - добавил он.

Напомним, ранее сообщалось, что COVID-вакцинация сегодня начнется во всех областях.

На сегодня в стране доступны 500 000 доз вакцины, очередная партия ожидается в начале марта.

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