COVID-вакцина от Польши: Зеленский рассчитывает получить 1,2 млн доз в марте

Президент Украины Владимир Зеленский ожидает, что вакцина от коронавируса в рамках помощи от Польши может прибыть в марте. Речь о 1,2 миллиона доз.

Сегодня Зеленский провел телефонный разговор с президентом Польши Анджеем Дудой. В рамках беседы украинский президент сообщил о первой поставке вакцины AstraZeneca в страну в количестве 500 тысяч доз.

Также Зеленский поблагодарил Дуду за помощь от Польши 1,2 миллиона доз вакцины AstraZeneca, которую поляки получат в рамках общей закупки Евросоюза. Зеленский также надеется, что эти дозы Украина получит в марте, после подготовки и согласования контрактов.