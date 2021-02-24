COVID-вакцина от Польши: Зеленский рассчитывает получить 1,2 млн доз в марте

Президент Украины Владимир Зеленский ожидает, что вакцина от коронавируса в рамках помощи от Польши может прибыть в марте. Речь о 1,2 миллиона доз.
Об этом сообщает Офис президента Украины.
Сегодня Зеленский провел телефонный разговор с президентом Польши Анджеем Дудой. В рамках беседы украинский президент сообщил о первой поставке вакцины AstraZeneca в страну в количестве 500 тысяч доз.
Также Зеленский поблагодарил Дуду за помощь от Польши 1,2 миллиона доз вакцины AstraZeneca, которую поляки получат в рамках общей закупки Евросоюза. Зеленский также надеется, что эти дозы Украина получит в марте, после подготовки и согласования контрактов.
Ранее сообщалось, что правительство Литвы готово предоставить Украине часть вакцин от коронавируса. Однако это будет сделано в рамках инициативы Европейской комиссии для стран Восточного партнерства.
Напомним, до конца сегодняшних суток вакцину от коронавируса должны получить почти все области страны. Только в две области вакцину могут доставить только завтра утром.