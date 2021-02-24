COVID-вакцина від Польщі: Зеленський розраховує отримати 1,2 млн доз у березні

Президент України Володимир Зеленський очікує, що вакцина від коронавірусу в рамках допомоги від Польщі може прибути в березні. Йдеться про 1,2 мільйона доз.

Сьогодні Зеленський провів телефонну розмову з президентом Польщі Анджеєм Дудою. В рамках бесіди український президент повідомив про першу поставку вакцини AstraZeneca в країну в кількості 500 тисяч доз.

Також Зеленський подякував Дуді за допомогу від Польщі 1,2 мільйона доз вакцини AstraZeneca, яку поляки отримають в рамках загальної закупівлі Євросоюзу. Зеленський сподівається, що ці дози Україна отримає в березні, після підготовки та погодження контрактів.