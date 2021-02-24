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COVID-вакцина від Польщі: Зеленський розраховує отримати 1,2 млн доз у березні

Автор: Роман Тверденко

Президент України Володимир Зеленський очікує, що вакцина від коронавірусу в рамках допомоги від Польщі може прибути в березні. Йдеться про 1,2 мільйона доз.

Про це повідомляє Офіс президента України.

Сьогодні Зеленський провів телефонну розмову з президентом Польщі Анджеєм Дудою. В рамках бесіди український президент повідомив про першу поставку вакцини AstraZeneca в країну в кількості 500 тисяч доз.

Також Зеленський подякував Дуді за допомогу від Польщі 1,2 мільйона доз вакцини AstraZeneca, яку поляки отримають в рамках загальної закупівлі Євросоюзу. Зеленський сподівається, що ці дози Україна отримає в березні, після підготовки та погодження контрактів.

Раніше повідомлялося, що уряд Литви готовий надати Україні частину вакцин від коронавіруса. Однак це буде зроблено в рамках ініціативи Європейської комісії для країн Східного партнерства.

Нагадаємо, до кінця сьогоднішньої доби вакцину від коронавірусу повинні отримати майже всі області країни. Лише дві області вакцину можуть доставити тільки завтра вранці.

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Новини України Володимир Зеленськийвакцина від коронавірусу
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