UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети

Число больных COVID в Украине снижается, но не везде: где начался рост

Автор: Игорь Литвиненко

В Украине в целом продолжается снижение количества новых заражений и летальных случаев коронавируса. При этом в пяти областях наблюдается рост заболеваемости.

Об этом говорится в обзоре эпидемиологической ситуации за прошедшую неделю от Национальной академии наук Украины.

Так, рост заболеваемости наблюдается в Закарпатской, Ивано-Франковской, Тернопольской, Черновицкой и Винницкой областях.

"Всего в Украине картина перестала быть однородной, в большинстве регионов продолжается стабильное затухание. Так, как до конца непонятны причины увеличения количества случаев в западных регионах, то сложно предсказать дальнейшее развитие ситуации", - отметили ученые.

В НАН добавили, что рост заболеваемости может быть вызван пренебрежением карантина в курортных и горнолыжных регионах. Но также существует риск, что негативная динамика вызвана новыми мутациями вируса и благоприятными погодными условиями.

"В любом случае динамика в перечисленных регионах вызывает беспокойство. Необходимо провести дополнительный анализ о причинах такой динамики и принять дополнительные меры по сдерживанию распространения эпидемии", - считают ученые.

Напомним, в Украине за прошедшие сутки выявили 2394 новых случая коронавируса. Больше всего заражений в Киеве, Ивано-Франковской, Запорожской, Черновицкой и Харьковской областях.

Ранее в НАН сообщали, что на протяжении недели ожидается медленное затухание заболеваемости.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины НАН УкраиныКоронавирус