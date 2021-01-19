Новый прогноз НАН по COVID: ожидается медленное затухание заболеваемости

Национальная академия наук Украины дала прогноз относительно развития эпидемии коронавируса в стране. На протяжении следующей недели ожидается медленное затухание заболеваемости.

Об этом сообщает пресс-служба НАН.

Ученые отметили, что рост заболеваемости, случаев выздоровления и летальности, который зафиксировали за прошлую неделю, не свидетельствует об ухудшении эпидемиологической ситуации. Это является результатом доработки материалов в период праздников.

"Анализ количества положительных тестов также свидетельствует, что произошло, скорее, замедление затухание, чем увеличение количества новых случаев", - сообщили в НАН.

Показатель летальности остается в диапазоне 1,5-2% и демонстрирует устойчивую динамику.

"Исходя из анализа данных, в течение следующей недели можно ожидать возвращения поступления данных в "нормальном" режиме, и возвращение к тенденции медленного затухания, чему также будет способствовать начало действия новых карантинных ограничений, которые были внедрены после 8-го января", - добавили ученые.

Ранее ученые НАН прогнозировали, что заболеваемость COVID-19 продолжит быть на низком уровне.

Напомним, за прошедшие сутки в Украине подтвердили почти 4 тысячи новых случаев коронавируса. Выздоровели при этом более 15 тысяч человек.