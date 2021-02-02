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Число хворих COVID в Україні знижується, але не скрізь: де почалося зростання

Автор: Ігор Литвиненко

В Україні в цілому продовжується зниження кількості нових заражень та летальних випадків коронавірусу. При цьому в п'яти областях спостерігається зростання захворюваності.

Про це йдеться в огляді епідеміологічної ситуації за минулий тиждень від Національної академії наук України.

Так, зростання захворюваності спостерігається в Закарпатській, Івано-Франківській, Тернопільській, Чернівецькій і Вінницькій областях.

"Всього в Україні картина перестала бути однорідною, в більшості регіонів триває стабільне загасання. Так, до кінця незрозумілі причини збільшення кількості випадків у західних регіонах, то складно передбачити подальший розвиток ситуації", - зазначили вчені.

В НАН додали, що зростання захворюваності може бути викликаний зневагою карантину у курортних і гірськолижних регіонах. Але також існує ризик, що негативна динаміка викликана новими мутаціями вірусу і сприятливими погодними умовами.

"У будь-якому випадку динаміка перерахованих регіонах викликає занепокоєння. Необхідно провести додатковий аналіз про причини такої динаміки і прийняти додаткові заходи щодо стримування поширення епідемії", - вважають вчені.

Нагадаємо, в Україні за минулу добу виявили 2394 нових випадки коронавірусу. Найбільше заражень в Києві, Івано-Франківській, Запорізькій, Чернівецькій та Харківській областях.

Раніше в НАН повідомляли, що протягом тижня очікується повільне загасання захворюваності.

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