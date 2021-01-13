С четверга владельцев бизнеса начнут штрафовать за отсутствие масок у клиентов

В Украине с завтрашнего дня начнут штрафовать владельцев бизнеса за отсутствие масок у посетителей. Соответствующий закон 14 января вступит в силу.
Документ опубликован в издании "Голос Украины".
Согласно закону, для владельцев бизнеса штрафы составят от 200 до 300 необлагаемых минимумов доходов граждан, то есть 3400 - 5100 гривен.
"Предприятие, учреждение, организация, гражданин - субъект хозяйственной деятельности уплачивают штраф в размере от двухсот до трехсот необлагаемых минимумов доходов граждан", - гласит закон.
Штрафы бизнесменам грозят в случае:
Напомним, этот закон Верховная рада одобрила 17 декабря 2020 года.
Как писало РБК-Украина, нардепы также одобрили за основу и в целом законопроект о штрафах за отсутствие масок в общественных местах. Размер штрафа составит от десяти до пятнадцати необлагаемых минимумов доходов граждан (170-255 гривен).