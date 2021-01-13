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С четверга владельцев бизнеса начнут штрафовать за отсутствие масок у клиентов

Автор: Юлия Струк

В Украине с завтрашнего дня начнут штрафовать владельцев бизнеса за отсутствие масок у посетителей. Соответствующий закон 14 января вступит в силу.

Документ опубликован в издании "Голос Украины".

Согласно закону, для владельцев бизнеса штрафы составят от 200 до 300 необлагаемых минимумов доходов граждан, то есть 3400 - 5100 гривен.

"Предприятие, учреждение, организация, гражданин - субъект хозяйственной деятельности уплачивают штраф в размере от двухсот до трехсот необлагаемых минимумов доходов граждан", - гласит закон.

Штрафы бизнесменам грозят в случае:

  • пропуска, допуска лица в общественные здания, сооружения, общественный транспорт во время действия карантина без надетых средств индивидуальной защиты, в том числе респираторов или защитных масок, закрывающих нос и рот, в том числе изготовленных самостоятельно,
  • непринятия мер по пребыванию человека в общественных зданиях, сооружениях, общественном транспорте без такого средства индивидуальной защиты,
  • обслуживания клиентов без таких средств защиты в период карантина.

Напомним, этот закон Верховная рада одобрила 17 декабря 2020 года.

Как писало РБК-Украина, нардепы также одобрили за основу и в целом законопроект о штрафах за отсутствие масок в общественных местах. Размер штрафа составит от десяти до пятнадцати необлагаемых минимумов доходов граждан (170-255 гривен).

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