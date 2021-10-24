ru ua
Вс, 24 октября News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2020 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения

В Карпат на верховье выпал снег и похолодало до -6

Новина українською →
Карпаты, Воскресенье 24 октября 2021 17:36
В Карпат на верховье выпал снег и похолодало до -6 Фото: в Карпатах снег (facebook.com/chornogora.rescue112)
Автор: Дмитрий Левицкий

Сегодня днем на горе Поп Иван Черногорский в Карпатах зафиксировали температуру воздуха -6 градусов. Кроме того, верховье горы уже покрыто снегом.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Черногорский горный поисково-спасательный пост.

В горах было облачно с прояснением, а скорость юго-западного ветра составляла всего 3 метра в секунду.

Спасатели с горного поста опубликовали фотографию из Карпат. На снимке можно увидеть, что верховье горы Поп Иван Черногорский уже покрыто небольшим слоем снега.

Читайте РБК-Украина в Google News
Карпаты Снегопад
NEWS
У Путина признали, что не могут помешать сближению Украины и НАТО
У Путина признали, что не могут помешать сближению Украины и НАТО
DAILY
Решающая битва. Как пройдут выборы в Грузии и чего ждать Саакашвили
Милан Леличполитический обозреватель РБК-Украина Решающая битва. Как пройдут выборы в Грузии и чего ждать Саакашвили