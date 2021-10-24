В Карпат на верховье выпал снег и похолодало до -6

Сегодня днем на горе Поп Иван Черногорский в Карпатах зафиксировали температуру воздуха -6 градусов. Кроме того, верховье горы уже покрыто снегом.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Черногорский горный поисково-спасательный пост .

В горах было облачно с прояснением, а скорость юго-западного ветра составляла всего 3 метра в секунду.

Спасатели с горного поста опубликовали фотографию из Карпат. На снимке можно увидеть, что верховье горы Поп Иван Черногорский уже покрыто небольшим слоем снега.