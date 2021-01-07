Будет по плану: на совещании с Зеленским решили не переносить локдаун

На совещании с президентом Владимиром Зеленским решили не переносить январский "локдаун". Он состоится с 8 по 24 января.
Об этом РБК-Украина сообщил источник на Банковой.
По словам собеседника издания, ужесточение карантина в Украине пройдет, как и планировалось изначально.
"Будет карантин с 8 по 24 число. Как и предполагался", - добавил собеседник.
Министр здравоохранения Максим Степанов подтвердил РБК-Украина, что жесткий карантин переносить не будут.
"Как я и говорил ранее, у нас ничего не меняется, жесткий карантин с 8-го по 24-е включительно", - сказал он.
Как отметил министр, в силе остались все ограничения, которые предусмотрены постановлением Кабмина №1236.
Кроме того, главный санитарный врач Виктор Ляшко сообщил изданию, что список запретов был пересмотрен.
"Ограничения пересмотрели еще на заседании правительства во вторник", - уточнил он.
Напомним, в начале недели источник в Офисе президента рассказал РБК-Украина, что ужесточение карантина в Украине могут пересмотреть. В Зеленского оценивали динамику заболеваемости коронавирус.
Ознакомиться с карантинными ограничениями, которые будут действовать с 8 до конца 24 января, можно в материале РБК-Украина.