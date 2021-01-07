Без ресторанов и ТРЦ: не локдаун, а жесткий карантин в Украине начнется уже завтра
Жесткий карантин в Украине будет действовать с 8 по 24 января включительно. На это время по всей стране будет запрещена работа кафе, ресторанов, фитнес-центров и ТРЦ. Подробнее о том, какие ограничения вводятся на ближайшие три недели - в материале РБК-Украина.
Что закроют на жесткий карантин
С 8 по 24 января в Украине запрещается:
- посещение образовательных учреждений (кроме детсадов);
- работа кафе и ресторанов (только на вынос);
- проведение спортивных и развлекательных мероприятий;
- работа ТРЦ, спортзалов, фитнес-центров и бассейнов;
- работа непродовольственных рынков.
Что продолжит работать
При этом, на трехнедельный карантин не будут ограничивать работу общественного транспорта, продуктовых магазинов, аптек, АЗС, банков, почты. Также продолжат работать салоны красоты и отели, но с ограничениями.
Карантин в Украине продлится до конца зимы
После 24 января, как ожидается, жесткие ограничения снимут, но карантин продолжит действовать до 28 февраля 2021 года. В этот период будет разрешена работа:
- кафе, ресторанов, ТРЦ,
- бассейнов, спортзалов, фитнес-центров,
- кинотеатров и театров,
- рынков и магазинов,
- продолжит курсировать городской транспорт, не будут ограничивать ж/д и авиасообщение.
Противоэпидемические меры при этом необходимо соблюдать, как и раньше (маски в помещении и транспорте, использование антисептиков).