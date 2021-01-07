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Без ресторанов и ТРЦ: не локдаун, а жесткий карантин в Украине начнется уже завтра

Новина українською → Украина, Четверг 07 января 2021 07:30
Без ресторанов и ТРЦ: не локдаун, а жесткий карантин в Украине начнется уже завтра Фото: транспорт продолжит работу при жестком карантине (РБК-Украина)
Автор: РБК-Украина

Жесткий карантин в Украине будет действовать с 8 по 24 января включительно. На это время по всей стране будет запрещена работа кафе, ресторанов, фитнес-центров и ТРЦ. Подробнее о том, какие ограничения вводятся на ближайшие три недели - в материале РБК-Украина.

Что закроют на жесткий карантин

С 8 по 24 января в Украине запрещается:

  • посещение образовательных учреждений (кроме детсадов);
  • работа кафе и ресторанов (только на вынос);
  • проведение спортивных и развлекательных мероприятий;
  • работа ТРЦ, спортзалов, фитнес-центров и бассейнов;
  • работа непродовольственных рынков.

Что продолжит работать

При этом, на трехнедельный карантин не будут ограничивать работу общественного транспорта, продуктовых магазинов, аптек, АЗС, банков, почты. Также продолжат работать салоны красоты и отели, но с ограничениями.

Без ресторанов и ТРЦ: не локдаун, а жесткий карантин в Украине начнется уже завтра

Карантин в Украине продлится до конца зимы

После 24 января, как ожидается, жесткие ограничения снимут, но карантин продолжит действовать до 28 февраля 2021 года. В этот период будет разрешена работа:

  • кафе, ресторанов, ТРЦ,
  • бассейнов, спортзалов, фитнес-центров,
  • кинотеатров и театров,
  • рынков и магазинов,
  • продолжит курсировать городской транспорт, не будут ограничивать ж/д и авиасообщение.

Противоэпидемические меры при этом необходимо соблюдать, как и раньше (маски в помещении и транспорте, использование антисептиков).

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