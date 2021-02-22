Вакцина AstraZeneca находится на прямом маршруте в Украину, - Минздрав
Вакцина от коронавируса компании AstraZeneca прибудет в Украину в ближайшие дни. Первая партия COVID-вакцины уже находится на прямом маршруте в Украину.
Об этом во время брифинга заявила заместитель министра здравоохранения Светлана Шаталова.
По ее словам, вакцинация начнется в Украине согласно утвержденном графику - в феврале.
"Из дня в день Украина ожидает первую партию вакцины от коронавируса. Препарат компании AstraZeneca прибыл уже по месту назначения и прямо сейчас находится на прямом маршруте в Украину", - заявила Шаталова.
Напомним, на прошлой неделе министр здравоохранения Украины Максим Степанов вылетел в Индию на переговоры по поставкам COVID-вакцин для украинцев.
Вчера Степанов заявил, что 500 тысяч доз вакцины должны прибыть в Украину в ближайшие дни. Дальше они будут распределены между регионами согласно плану Минздрава.
Также РБК-Украина писало, что первыми вакцину от COVID получат Житомирская, Киевская, Черниговская, Черкасская, Полтавская, Винницкая области и Киев.