Вакцина AstraZeneca находится на прямом маршруте в Украину, - Минздрав

Вакцина от коронавируса компании AstraZeneca прибудет в Украину в ближайшие дни. Первая партия COVID-вакцины уже находится на прямом маршруте в Украину.

Об этом во время брифинга заявила заместитель министра здравоохранения Светлана Шаталова.

"Из дня в день Украина ожидает первую партию вакцины от коронавируса. Препарат компании AstraZeneca прибыл уже по месту назначения и прямо сейчас находится на прямом маршруте в Украину", - заявила Шаталова.

По ее словам, вакцинация начнется в Украине согласно утвержденном графику - в феврале.

Напомним, на прошлой неделе министр здравоохранения Украины Максим Степанов вылетел в Индию на переговоры по поставкам COVID-вакцин для украинцев.

Вчера Степанов заявил, что 500 тысяч доз вакцины должны прибыть в Украину в ближайшие дни. Дальше они будут распределены между регионами согласно плану Минздрава.

Также РБК-Украина писало, что первыми вакцину от COVID получат Житомирская, Киевская, Черниговская, Черкасская, Полтавская, Винницкая области и Киев.