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Новое похолодание накрыло Украину: объявлен красный уровень опасности

Новина українською → Киев, Среда 27 января 2021 11:33
Новое похолодание накрыло Украину: объявлен красный уровень опасности Фото: похолодание (РБК-Украина)
Автор: Анастасия Рокитна

В Одесской и Николаевской областях объявлен красный уровень опасности из-за резкого похолодания. Синоптики предупреждают о сильной метеле и интенсивном снегопаде.

Об этом сообщает Укргидрометцентр.

До завтрашнего вечера в Одесской, Николаевской областях чрезвычайный снег (до 40 см снега), усиление скорости ветра до 15-20 м/с, сильная метель, снежные заносы, налипание мокрого снега (III уровень опасности, красный).

В Кировоградской области сейчас сильный мокрый снег (до 30 см снега), налипание мокрого снега (II уровень опасности, оранжевый).

Новое похолодание накрыло Украину: объявлен красный уровень опасности

В Черкасской, Полтавской, Сумской и Черниговской областях значительный мокрый снег (до 15 см снега), налипание мокрого снега (I уровень опасности, желтый); на дорогах гололедица.

Погодные условия приведут к нарушению и прекращению движения транспорта, отключению энергоснабжения населенных пунктов.

Напомним, синоптики предупредили об ухудшении погоды в Киеве.

РБК-Украина писало, что Одессу уже засыпало снегом, там усложнена работа транспорта.

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