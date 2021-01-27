Новое похолодание накрыло Украину: объявлен красный уровень опасности
В Одесской и Николаевской областях объявлен красный уровень опасности из-за резкого похолодания. Синоптики предупреждают о сильной метеле и интенсивном снегопаде.
Об этом сообщает Укргидрометцентр.
До завтрашнего вечера в Одесской, Николаевской областях чрезвычайный снег (до 40 см снега), усиление скорости ветра до 15-20 м/с, сильная метель, снежные заносы, налипание мокрого снега (III уровень опасности, красный).
В Кировоградской области сейчас сильный мокрый снег (до 30 см снега), налипание мокрого снега (II уровень опасности, оранжевый).
В Черкасской, Полтавской, Сумской и Черниговской областях значительный мокрый снег (до 15 см снега), налипание мокрого снега (I уровень опасности, желтый); на дорогах гололедица.
Погодные условия приведут к нарушению и прекращению движения транспорта, отключению энергоснабжения населенных пунктов.
Напомним, синоптики предупредили об ухудшении погоды в Киеве.
РБК-Украина писало, что Одессу уже засыпало снегом, там усложнена работа транспорта.