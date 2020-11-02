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Больницы Ужгорода заполнены на 100%, тяжелобольных везут в другие районы, - ОГА

Новина українською → Ужгород, Понедельник 02 ноября 2020 15:38
Больницы Ужгорода заполнены на 100%, тяжелобольных везут в другие районы, - ОГА Фото: больницы Ужгорода уже заполнены на 100% (РБК-Украина)
Автор: РБК-Украина

По состоянию на сегодня больницы Ужгорода на 100% заполнены пациентами с коронавирусом. В связи с этим тяжелобольных госпитализируют в больницы других районов Закарпатской области.

Об этом говорится в сообщении Закарпатской ОГА в Facebook.

Сообщается, что в октябре региональная комиссия обязала Ужгород расширить количество коек для больных коронавирусом до 50%, а в конце месяца министр здравоохранения Максим Степанов распорядился создать COVID-19 госпиталь на базе Центральной городской клинической больницы.

Однако по состоянию на сегодня эти решения не выполняются.

"В субботу во время транспортировки жителя Ужгорода в Виноградовскую районную больницу из-за не выделения дополнительных коек в Ужгороде больной, к сожалению, умер. Закарпатская ОГА официально обращается в прокуратуру области с требованием провести расследование в части определения ответственных за смерть горожанина", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее Ужгород вошел в "красную зону" карантина, в городе отменили посадку пассажиров в автобусы и поезда, ограничена работа кафе, ресторанов и ТРЦ.

Мэр города Богдан Андреев уже обратился в Киев с просьбой ослабить карантин в Ужгороде.

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