Лікарні Ужгорода заповнено на 100%, тяжкохворих везуть до інших районів, - ОДА

Станом на сьогодні лікарні Ужгорода на 100% заповнені пацієнтами з коронавірусом. У зв'язку з цим тяжкохворих госпіталізують до лікарень інших районів Закарпатської області.

Про це йдеться в повідомленні Закарпатської ОДА в Facebook.

Повідомляється, що в жовтні регіональна комісія зобов'язала Ужгород розширити кількість ліжок для хворих коронавірусом до 50%, а в кінці місяця міністр охорони здоров'я Максим Степанов розпорядився створити COVID-19 госпіталь на базі Центральної міської клінічної лікарні.

Однак станом на сьогодні ці рішення не виконуються.

"У суботу під час транспортування жителя Ужгорода до Виноградівської районної лікарні через не виділення додаткових ліжок у Ужгороді хворий, на жаль, помер. Закарпатська ОДА офіційно звертається до прокуратури області з вимогою провести розслідування в частині визначення відповідальних за смерть городянина", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, раніше Ужгород увійшов до "червоної зони" карантину, в місті скасували посадку пасажирів в автобуси і поїзди, обмежено роботу кафе, ресторанів і ТРЦ.

Мер міста Богдан Андріїв вже звернувся до Києва з проханням послабити карантин в Ужгороді.