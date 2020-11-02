"Красная" зона карантина: как действуют ограничения в 11 областных центрах

Фото: люди в маске (РБК-Украина)

С сегодняшнего дня, 2 ноября, начали действовать новые зоны карантина. В "красную" зону входят 11 областных центров, почти вся страна "оранжевая".

Соответствующее решение приняла Государственная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций.

В красную зону входят 11 областных центров. Решение о зонах принимают вместе с представителями местной власти, в каждом регионе действуют свои ограничения.

Харьков

Запрещено посещение учреждений, оказывающих социальные и реабилитационные услуги семьям в сложных жизненных обстоятельствах; проведение футбольных матчей со зрителями.

С сегодняшнего дня школы в этом городе переходят на дистанционное обучение. Обучение в школах будет только для 1-4 классов. Дошкольные учебные учреждения не закрывают.

Городской общественный транспорт работает как и раньше - в обычном режиме. Фитнес-центры, кафе, рестораны, кинотеатры открыты для посетителей, но с условием соблюдением всех требований.

Местная власть считает, что оснований для прекращения работы метрополитена у Кабмина нет.

В городе фиксируются нарушения карантинных правил. Полиция выявила нарушения санитарных норм в развлекательных заведениях Основянского, Шевченковского, Киевского и Московского районов Харькова.

С начала карантинных мер полицией начаты 40 производств из-за нарушения санитарных правил и норм по предотвращению инфекционных болезней и массовых отравлений в этом городе.

Николаев

Запрещено: посещать социальные и реабилитационные учреждения, кроме тех, которые предоставляют услуги экстренно; прием посетителей в других развлекательных заведениях.

В Николаеве разрешили работать заведениям общественного питания в условиях вхождения города в "красную" зону карантина. Вместе с тем, кафе и рестораны города должны придерживаться карантинных мер. Заведения общепита, а также парикмахерские работают до 20:00.

В театрах может находиться до 50% зрителей в зале. В кафе, барах, ресторанах должно быть соблюдено расстояние между посетителями: один человек на 15 кв м.

На карантине будут находится только те классы школ, где обнаружат коронавирус. В то же время, учащиеся 5-11 классов пока будут заниматься дистанционно.

Местное издание Niknews сообщило, что в городе полицейские силой вывели пассажира без маски и выписали штраф водителю. Пассажир отказывался одеть маску или покинуть автобус.

Полтава

В этой области разрешено работу ТРЦ, заведений питания с 07:00 до 22:00, общественного транспорта, посадку пассажиров в транспорте пригородного, междугородного, внутриобластного и межобластного сообщения.

Запрещено посещение учреждений, оказывающих социальные и реабилитационные услуги семьм в сложных жизненных обстоятельствах; проведение футбольных матчей со зрителями.

Житомир

В городе детсады работают в обычном режиме обучение в школах - только для учеников 1-4 классов, остальные - дистанционно;

Общественный транспорт работает, однако льготный проезд будет доступен только с 10 до 16 часов (временных ограничений не будет для военнослужащих, правоохранителей при исполнении служебных обязанностей и работников гражданской защиты);

Кафе, рестораны работают до 22:00 с ограничением по количеству посетителей; развлекательные зоны (детские), фитнес-залы, салоны красоты тоже работают.

Разрешена посадка пассажиров в транспорт пригородного, междугородного, внутриобластного и межобластного сообщения.

Ужгород

Ограничено: посадку пассажиров в транспорте пригородного, междугородного, внутриобластного и межобластного сообщения; массовые мероприятия; работу кафе и ресторанов, ТРЦ.

"Укрзализныця" приостановила продажу билетов на станциях в Ужгороде.

Местные власти города призывает ослабить карантин в городе. В частности, разрешить работу заведений общественного питания и работу общественного транспорта.

Ивано-Франковск

В этом городе позволили работу общественного транспорта в пределах количества сидячих мест; заведениям питания; школам, колледжам, вузам.

Запрещено посадку пассажиров в транспорте пригородного, междугородного, внутриобластного и межобластного сообщения.

По решению городской власти, дети пойду в школу с понедельника.

Ровно

Запрещено работу развлекательных и культурных заведений, в частности, кинотеатра, театра; посещать социальные и реабилитационные учреждения, кроме тех, что предоставляют услуги экстренно; проводить спортивные соревнования всеукраинского уровня.

"Укрзализныця" прекращает продажу билетов со станций, которые находятся в "красной" зоне. В Ровно будет запрещена посадка пассажиров на поезда.

Общественный транспорт в Ровно останавливать не планируют. Также будут работать ТРЦ, продуктовые магазины, рынки, кафе и рестораны.

Сумы

Запрещено: посадку пассажиров в транспорте пригородного, междугородного, внутриобластного и межобластного сообщения, работу кинотеатров, заведений общественного питания (ресторанов, кафе) торгово-развлекательных центров.

По решению местной власти, школы будут работать дистанционно.

За неделю в городе к админитстративнои ответственности привлекли 150 граждан, из них из-за нарушения правил карантина (ст. 44-3 КУоАП) - 13 человек.

В основном полиция составляла протоколы из-за отсутствия средств индивидуальной защиты (масок и респираторов). Еще 17 протоколов о таких же нарушениях составила патрульная полиция города.

Хмельницкий

Запрещается прием посетителей в заведениях развлекательной деятельности, посещать социальные и реабилитационные учреждения, кроме тех, что предоставляют услуги экстренно.

Черновцы

Действуют такие ограничения: прием посетителей заведениям, которые осуществляют деятельность в сфере культуры, кроме посетителей "автоконцертов"; в других заведениях развлекательной деятельности, прием посетителей в других заведениях развлекательной деятельности;

Запрещается посещать социальные и реабилитационные учреждения, кроме тех, что предоставляют услуги экстренно.

Городская власть приняла решение, что рестораны, кафе и столовые могут работать лишь с 8:00 до 18:00. В учреждении смогут находиться по одному посетителю на 10 квадратных метров и не более 20 человек одновременно.

Пассажирские перевозки автомобильным транспортом разрешены в количестве не более 50% от количества мест для сидения. Ответственность за выполнение решения комиссии несет перевозчик.

Общественный транспорт должен заполняться только на 50% от количества сидячих мест.

Чернигов

Действуют такие ограничения: прием посетителей субъектами хозяйствования, которые осуществляют деятельность в сфере культуры, кроме посетителей "автоконцертов"; прием посетителей в других заведениях развлекательной деятельности;

Запрещается посещать социальные и реабилитационные учреждения, кроме тех, что предоставляют услуги экстренно.

Вместе с тем, "Укрзализныця" приостанавливает продажу билетов на ряде станций, в частности в Ужгороде.

Напомним, в Украине обновили карантинные зоны. "Красный список" расширили до 11 областных центров.

Отметим, что режим чрезвычайной ситуации в Украине продлили до конца года.