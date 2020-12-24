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Боевики ранили украинского военного возле Шумов, в ОБСЕ направили ноту

Новина українською → Шумы, Четверг 24 декабря 2020 17:19
Боевики ранили украинского военного возле Шумов, в ОБСЕ направили ноту Фото: украинские военные (facebook.com/pressjfo.news)
Автор: Дмитрий Левицкий

Пророссийские боевики на Донбассе сегодня, 24 декабря, ранили украинского военного вблизи Шумов. Состояние раненого воина стабильное, ему оказали медицинскую помощь.

Об этом сообщила украинская делегация в Трехсторонней контактной группе в своем Telegram-канале.

Обстрел, в результате которого пострадал военный, произошел около 16:00. Украинская сторона Совместного центра по контролю и координации уже отреагировала на инцидент.

"Введен режим "тишины", выдвинуто требование о прекращении огня, подготовлена и направлена нота на СММ ОБСЕ", - отметили в украинской делегации.

Напомним, сегодня на Донбассе на неизвестном взрывном устройстве подорвался украинский военный. Событие произошло в районе населенного пункта Красногоровка, обстоятельства сейчас выясняют.

Добавим, вчера российско-оккупационные силы обстреливали украинских военных вблизи Талаковки, Авдеевки и Водяного. Боевики применяли гранатометы.

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