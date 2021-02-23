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КПП и температурный скрининг: на Прикарпатье усиливают карантин с 26 февраля

Новина українською → Ивано-Франковская область, Вторник 23 февраля 2021 17:47
КПП и температурный скрининг: на Прикарпатье усиливают карантин с 26 февраля Фото: блокпост (РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Левицкий

Государственная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций сегодня приняла решение об усилении карантина в Ивано-Франковской области. Новые ограничения начнут действовать уже в полночь 26 февраля 2021 года.

Об этом сообщил министр Кабмина Олег Немчінов в Telegram-канале.

С полуночи 26 февраля Прикарпатья окажется в "красной" зоне карантина. Местным властям поручили установить контрольно-пропускные пункты на въездах-выездах на территории области.

На блокпостах будут проводить температурный скрининг и опрос людей о наличии у них респираторных симптомов.

Также областные власти должны организовать дежурство бригад экстренной медицинской помощи, работников полиции и Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

Если у людей на блокпостах будут выявлять респираторные симптомы или повышенную температуру, их будут направлять в больницы для проведения дифференциальной диагностики.

Напомним, в Ивано-Франковской области с 26 февраля также будет запрещена посадка и высадка пассажиров любого транспорта. Министерство инфраструктуры должно скорректировать график движения железнодорожного, автомобильного и авиационного транспорта.

Добавим, на выходных на Прикарпатье развернули мобильный COVID-госпиталь из-за переполненных больниц области.

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