Кабмин сегодня продлит карантин и вернет зоны
Кабинет министров сегодня на заседании правительства планирует продлить карантин. Также будут введены карантинные зоны.
Данный вопрос вынесен на заседание правительства, которое состоится 17 февраля в 13:00.
В Министерстве здравоохранения отмечают, что в Украине удалось достичь стабилизации ситуации с распространением коронавируса. В связи с этим планируется введение адаптивного карантина.
В частности, будут введены "зеленая", "желтая", "оранжевая" и "красная" карантинные зоны.
Также планируют продлить карантин в стране до 30 апреля.
Напомним, адаптивный карантин в Украине с разделением на эпидемические зоны планировали принять до 18 февраля. Сообщалось, что количество зон останется прежним, однако будет изменен принцип их разделения. Подробнее о том, как будет происходить деление на зоны в материале РБК-Украина.
Также РБК-Украина писало, что правительство планирует продлить карантин в Украине до 30 апреля. При этом премьер-министр Денис Шмыгаль сообщал, что данный срок вряд ли будет последним.